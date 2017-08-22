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Hakkari dağcıları Gürcistan Kazbek dağına tırmandılar



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu (DTF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, 4 kişilik dağcı ekibi ile Gürcistan'ın en ünlü ve en yüksek Kazbek Dağına tırmandılar.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (DTF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, dağcı Emin Noyan, Van'dan dağcı Baran Sarpdağ ve Bursa'dan dağcı Melek Kıyı Aydın ile birlikte 16 ağustosta Van'da bir araya gelerek Ardahan-Türkgözü gümrük kapısından geçerek Gürcistan'ın Kazbek ilçesine ulaştıklerını ifade ederek, Akşama doğru kiralık araçla birinci kampa giden dağcılar çadırları kurduktan sonra dinlenmeye geçtik. Yağmur yağışından dolayı sabah 09.00 da kampı toplayıp ikinci Meteor kampına hareket ettik. Buzul tabakasının başlangıç noktasından itibaren yağış altında kampa doğru tırmanmak zorunda kalarak Meteor kampında çadırları kurmakta çok zorlanda kaldık. Yüzlerce yerli ve yabancı dağcıların bulunduğu kampta TDF tarafından gönderilen 35 kişilik ekipte bulunuyordu. Gece saat 02.00'da zirve için hazırladığımız çantaları alarak etkili rüzgar altında dağın eteklerindeki taşlık yamacında kafa fenerleri önünde yavaş yavaş ilerledik. Buzul tabakasının derin çatlakları ve dik yamaçları olan bölgede ayaklarına Krampon takıp ip ile birbirlerimize bağlanan dağcılar çok yavaş ve dikkatli hareket ederek ilerledik. Dağın zirvesine doğru yükseldikçe rüzgar şiddetini artırıyordu. Tırmanış esnasında zor anlar yaşamamıza rağmen nihayet sekiz saat sonra 5 bin 47 metre olan Kazbek Dağı zirvesine ulaşmayı başardık. Zirvede Hakkari İl Temsilciliği pankartını açtık. Ekibimiz daha sonra zaman kayıp etmeden inişe geçtiler. Buzul bölgesinde dağcı guruplar içerisinde küçük kazaların olması, yürüyüşe engel olduğu için Meteor kampına yakın yağmura yakalandık. Çadırlarına çekilen dağcılar bir müddet sonra yağışın durmasıyla kampı toplayıp Meteordan ayrıldık. Buzul inişinde tekrar yağmura yakalandık ve geç saatlerde ana kampa ulaştık. Yağmur altında gece dinlenmeye geçerek sabahı bekleyen ekip geç hareket ederek kiralık araç ile kamptan ayrılarak Kazbek ilçesine indik" dedi.

"İlk defa ülke dışında faaliyet yapıyoruz"

İlk defa ülke dışında faaliyet yaptıklarını belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu (DTF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, "Kazbek Dağı tırmanışı her dağcının hayal ettiği bir dağdır. Çok çetin ve sürekli yağış alan bir bölge olduğu için çok geniş çaplı buzul tabakasına sahiptir. Bu nedenle adeta dağcıları içine çekmekte ve günde yüzlerce dağcı barındırmaktadır. Ortalama beş gün süren tırmanışı 23 saate tamamladığımız için diğer dağcı ekipleri tarafından hayretle karşılandığı gözlendi. Ekip olarak çok iyiyiz hedefimiz 2018 yılında daha yüksek zirvelere ulaşmak. Gürcistan-Kazbek Dağı faaliyeti sponsorluğunda bizlere destek veren Dr. Ali Aydın eşi Melek Kıyı Aydın ve Baran Sarpdağ'a teşekkür ederim. Umarım bir dahaki faaliyetlerde bizlere destek çıkmak isteyecek Hakkari iş adamları olacaktır" şeklinde konuştu.

(FT-ŞAK-Y)



22.08.2017 11:38:43 TSI

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