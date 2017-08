YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kavak'ta turnuva heyecanı

SAMSUN (İHA) - Kavak Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Geleneksel Futbol Turnuvası" büyük bir heyecanla başladı.

19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Çerkes Ekrem Bey Parkı'ndaki halı sahada gerçekleşen turnuvaya ev sahipliği yapan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nun başlama vuruşu ile start alan turnuvanın ilk maçında büyük bir heyecan yaşandı.

Kavak'ta bulunan kamu kurumları ve özel sektörün katıldığı futbol turnuvasında başlama vuruşunu yapan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlçemizde bu tür sosyal aktivitelere belediye olarak destek vermeye devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ilçemizin gençlerini bu tür aktivitelere çekebilmek için tüm imkanlarımızı kullanacağız" ifadelerinde bulundu.



"Kazanan Kavak olacak"

Sarıcaoğlu konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu tür turnuvaların kazananı her zaman dostluk, kardeşlik ve samimiyet olmuştur. Dileğimiz turnuva süresi boyunca hiçbir arkadaşımızın sakatlanmadan turnuvayı tamamlaması. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Bu yıl birincisini düzenlediğimiz turnuvamızı geleneksel hale getirip her yıl yapacağız. Futbol müsabakalarımız her akşam olacaktır. Taraftar olarak tüm hemşehrilerimi 19 Mayıs Mahallemizde bulunan Çerkes Ekrem Bey Parkı'na bekliyorum."

22.08.2017

