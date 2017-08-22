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MMO'dan üyelerine kanyon gezisi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, üyelerine yönelik Şahinkaya Kanyon gezisi düzenledi.

Samsun Kavak ilçesinde bulunan İpek Yolu üzerindeki 800 yıllık tarihi Çakallı Taşhan'da sabah kahvaltısı ile başlayan gezi, ardından Vezirköprü ilçesine geçilerek Türkiye'de az sayıda bulunan ve adını şahin kuşlarının yuvalanmasından alan Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu ile devam etti. Üyelerin hayran kaldığı Şahinkaya Kanyon gezisine 77 MMO Samsun Şube Üyesi katıldı.

Düzenlenen geziyle ilgili açıklama yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, "Samsunumuzun en çok ziyaret edilen doğal alanlarından biri haline gelen Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'na üyelerimize yönelik gezi düzenledik. Üyelerimize yönelik teknik eğitimler ve teknik seminerlerin dışında sosyal geziler de yapıyoruz. Bundan sonra da bu tür sosyal etkinlikleri düzenleyeceğiz" dedi.

(SAM-SLH-Y)



22.08.2017 14:44:31 TSI

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