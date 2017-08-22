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TOPÇA Kavşağı'nın ihalesi yapıldı

22 Ağustos 2017 Salı, 15:04
TOPÇA Kavşağı'nın ihalesi yapıldı
TOPÇA Kavşağı'nın ihalesi yapıldı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, TOPÇA Kavşağı'nda yapılacak yeni ulaşım projesi için ihaleye çıkıldığını açıkladı.
Şehir merkezi ulaşımına rahatlık getirecek yeni proje için Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün ihaleyi gerçekleştirdiğini aktaran Başkan Toçoğlu, çalışmaların kısa bir süre içerisinde başlayacağı bilgisini paylaştı. Toçoğlu, yeni yatırımın şehre hayırlı olması temennisinde de bulundu. TOPÇA Kavşağı'nın 12 ulaşım projesi içerisinde önemli bir yeri olduğunun altını çizen Başkan Toçoğlu, "Ulaşımda yeni dönem başlıyor' sloganıyla başlattığımız çalışmalar hızla devam ediyor. TOPÇA Kavşağı'nda da Karasu yönünde üstten geçiş sağlayacak yeni bir proje hazırlamış, Karayolları Genel Müdürlüğümüze projemizi sunmuştuk. Bölge Müdürlüğümüz ihale yetkisini aldı ve bugün projemizin ihalesini gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde başlayacak çalışmaların sonunda şehrin önemli giriş noktalarından birisinde trafik rahatlayacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'a, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve Bölge Müdürlüğümüze, Sayın Milletvekillerimize projemize sundukları destek için şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" dedi.
Ulaşımda önemli çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Başkan Toçoğlu, "Tepekum ve Kuyudibi arasında açacağımız 4 kilometrelik yeni bulvarın 3. etabında çalışmalarımızı tamamladık. Hızırilyas ve 32 Evler arasında şehre yeni giriş kapısını kazandırıyoruz. Yeni Stadyum bölgesinde bulvar projemiz tamamlanmak üzere. Yavuz Selim Caddesi'nde de çalışmalarımız devam ediyor. ADA AVM bölgesindeki üst geçit projemizde de inşa çalışmaları sürüyor. Yazlık Kavşağı projemizin ihalesini kısa bir süre önce gerçekleştirdik. İnşallah tüm projelerimizi hızlı bir şekilde tamamlayarak, şehrimizin kullanımına sunacağız" diye konuştu.
İhaleyele ilgili bilgileri paylaşan Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, "Topça Kavşağı'nda hayata geçirilecek ulaşım projemizin ihalesi bugün Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. İhaleye 26 firma teklif sundu. İnşallah yapılacak değerlendirmelerin ardından yüklenici firma belli olacak. Yapılacak yer tesliminin ardından çalışmalar hızla başlayacak. Şehrimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
(RŞ-GY-Y)

22.08.2017 15:06:16 TSI
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