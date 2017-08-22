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Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 1 ölü

22 Ağustos 2017 Salı, 15:15
Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 1 ölü
Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 1 ölü

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Ankara-Kırşehir karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, HVL MR 76 plakalı otomobil sürücüsü R.Ö.,'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası meydana geldi. Kırşehir-Kırıkkale karayolu Açık Ceza İnfaz Kurumu kavşağında meydana geldi. R.Ö.,'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıktı. Savrularak takla atan araç, tarlaya uçtu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazaların oluşmaması için güvenlik tedbiri aldı.
Otomobilde sıkışan sürücü ile H.T. ve T.E., yaralanırken otomobilde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Mahten Reyhan hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(EÖ-AÖ-Y)

22.08.2017 15:17:51 TSI
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