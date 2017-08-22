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Mersin Yelken Yat ve Su Sporları Kulübü'nün yeni yönetiminden Çamsarı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Yelken Yat ve Su Sporları Kulübü ile deniz sporları konusunda ortak çalışmalar yapabileceklerini belirtti.

Mersin Yelken Yat ve Su Sporları Kulübü'nün yeni yönetimi, MEÜ Rektörü Çamsarı'yı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete Mersin Yelken Yat ve Su Sporları Kulübü Başkanı ve MEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda okutman olarak görev yapan Zeynep Akgün Babaoğlan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Selim Sıdalı, Mesut Öztürk ve Akgün Atasakun katıldı.

Kulübün çalışmaları hakkında bilgi alan Rektör Çamsarı, deniz sporlarına elverişli olan Mersin'de ortak çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.

Türkiye'de antrenör açığı olduğuna dikkat çeken Kulüp Başkanı Babaoğlan ise MEÜ yapılacak işbirliğinin kendilerini mutlu edeceğini kaydetti.

(KYM-Y)



22.08.2017 15:30:08 TSI

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