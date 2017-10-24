Yerel seçimler nasıl erkene alınabilir?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimin erkene alınması çağrısında bulundu, "Şimdi teklif ediyorum. 17 ay beklemeyelim yerel seçimler için. Buyrun gelin seçimleri erken yapalım. 367'yi bulamama kaygınız mı var? Söz getirin, destek verelim" diye konuştu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR

HABERTÜRK.COM'a mahalli idareler seçimlerinin tarihinin erkene alınmasını düzenleyen yasal düzenlemeler hakkında bilgi veren hukukçu Prof. Dr. Erşan Şen, bunun kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile mümkün olamayacağını, Anayasa'nın ilgili maddesinin değişmesi ile mümkün olacağını aktardı.

Şen, Anayasa'nın 127. maddesinin 3. fıkrasında mahalli idareler seçiminin daha erkene alınabilmesine dair hükmün 16 Nisan Halk Oylaması'nın Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte kaldırıldığını söyledi. Şen, bu kararla yerel seçimlerin son seçim tarihinden itibaren 5 yıldan kısa sürede yapılamayacağının altını çizdi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK Meclis'te anayasa değişikliği için 367 oy gerekiyor. 330 milletvekilinin oyu ile de ilgili anayasal değişiklik halk oylamasına götürülebiliyor.

ANAYASA'NIN 127/3 MADDESİNİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Prof. Şen, "Anayasanın müsaade etmediğini, TBMM Kanunla veya OHAL KHK'sı ile normlar hiyararşisi gereği yapamaz. Kanun ve KHK'lar anayasaya aykırı olamaz. 5 yıldan daha erken yapılabileceğine yönelik anayasa hükmü yok. Seçimin erkene alınabilmesi için Anayasa'nın 127/3 maddesinin değişikliği gerekiyor" diye konuştu.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 24, 2017

DEĞİŞİKLİK CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİ İÇİN ENGEL DEĞİL

Söz konusu değişikliğin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri konusunda ise bir engel teşkil etmediğini aktaran Şen şunları söyledi:

"Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ise anayasaya eklenen geçici 21. maddenin "A" fıkrasına göre erkene alınarak yapılabilir. Anayasa hükmü olduğu için yapılabilir. Belediye seçimlerinde ise böyle bir hüküm yok."

İLANIN ARDINDAN 60. GÜNDEN SONRAKİ İLK PAZAR GÜNÜ SEÇİM YAPILIR YSK'nın herhangi bir seçimle ilgili hazırlıkları tamamlaması ve Resmi Gazete'de ilanının ardından, 60. günün ilk pazar günü seçim yapılır.

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