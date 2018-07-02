LİSEYE Geçiş Sistemi (LGS) için tercih süreci bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarını ve yüzdelik dilimlerini de bugün açıklayacak. Aynı zamanda veliler adrese dayalı tercih yaparken seçebilecekleri okulların listelerini ve kontenjanlarını da görebilecek. Tercihler 13 Temmuz Cuma günü son bulacak.

MEB, ZORUNLU TERCİH YAPTIRACAK

Çocuğunuz için yalnızca sınavla alan liseleri tercih edemeyeceksiniz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu yerel yerleştirmeye katılımı şart koşuyor. Bu tercihleri yapmadan da sizler için sınavla öğrenci alan okulların listesi açılmayacak. Bu yüzden de önce adrese dayalı tercih yapacaksınız. Bu tercihler çocuğunuz sınavla öğrenci alan liselerden birine yerleştiğinde dikkate alınmayacak. Eğer sınavla öğrenci alacak 1373 liseden birine giremezse, o zaman yerel yerleştirme tercihlerine yerleştirilecek. Bunda da yerleşemezse pansiyonlu okul tercihi yaptıysanız buna bakılacak.

YERLEŞEMEYEN AÇIK LİSEYE GİDECEK

Tercihlerinin hiçbirine yerleşemeyeni açık lise bekliyor. Tıpkı TEOG sisteminde olduğu gibi tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler tercih yapmamış öğrencilerle otomatik olarak açık liseye yerleştirilecek. Böylece örgün eğitimin dışına çıkacaklar. Bu durumdaki ailelerin önündeki seçenek ise özel okullar olacak.

LGS puanıyla öğrenci alacak liseler için 5 tercih hakkı var. Bu tercihlerde yerel yerleştirmede olduğu gibi tür ve şehir kısıtlaması yok. Tercih listenizi istediğiniz okullardan oluşturabilirsiniz. Öğrenciler bu liselerin kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek.

Puan eşitliği durumunda önce Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP) bakılacak. Bu puan 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasından oluşuyor. Puanın hesaplanmasında 5’inci sınıf okul notlarının etkisi yok.

Bu puan da eşitse bu kez doğum tarihine göre yaşı küçük olana öncelik verilecek. Burada eşitlik durumunda sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne bakılacak. Eşitlik bozulmadığı takdirde bu kez okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Eğer öğrenci yerleştirme işlemi sırasında LGS puanıyla tercihine yerleşirse bu öğrencinin yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

ALMANCA VE FRANSIZCA KAYBETTİ

YABANCI DİLDE ‘PUAN ADALETSİZLİĞİ’

LGS’de çocukları Almanca ve Fransızca dillerinden sınava giren veliler, ‘adaletsiz’ hesaplama yapıldığını söylüyor. Puanların ortalaması düşük derslerden öğrencilerin daha fazla puan almasını sağlayacak şekilde hesaplandığını anlatan veliler, “Almanca ve Fransızca dillerinden sınava girenlerin ortalaması yüksek olunca, ortalaması düşük olan İngilizce’de doğru yapanlara karşı puan kaybettiler. Üstelik aynı doğrulara sahip öğrenciler arasında puan kaybı da yaklaşık 6 ile 8.5 puan” diyor

LİSEYE Geçiş Sınavı (LGS) puanlarının açıklanmasının ardından puan karşılaştırması yapan veliler, yabancı dilde yapılan hesaplamanın aynı sonuçlara sahip öğrenciler arasında adaletsizliğe neden olduğunu saptadı. Almanca ve Fransızca dillerinden sınava giren öğrencilerin doğru “ortalaması” yüksek olunca, ortalaması düşük olan İngilizce’de doğru yapanlara karşı puan kaybetti. Üstelik bu puan kaybı da yaklaşık 6 ile 8.5 puan arasında oldu.

Çocukları Almanca ve Fransızca dillerinden sınava giren veliler isyanda. Bu hesaplamanın adaletsiz olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini söylüyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) yüzlerce dilekçe ulaşmış durumda. Veliler, standart puan hesaplamasının ortalaması düşük derslerden daha fazla puan verilerek yapıldığını hatırlatıyor. Bu durumda da Almanca ve Fransızca derslerinden sınava giren yaklaşık 700 öğrencinin özel okullarda okuduğu için ortalamalarının yüksek olduğunu söyleyerek, şöyle diyor:

‘8.5 PUAN FARK’

“Buna karşın İngilizce’den sınava giren yaklaşık 970 bin öğrencinin ortalaması düşük olduğu için bu dersten doğru soru yapanların puanları yükseldi. İngilizce’de 1 olan yabancı dil katsayısı yaklaşık 1.742’ye ulaştı. Bu da aynı puana sahip öğrenciler arasında yaklaşık 6 ile 8.5 puanlık farka neden oldu. Bu adaletsizlik yabancı dil sonuçlarının Fransızca, Almanca ve İngilizce için ayrı ayrı hesaplanmasından kaynaklanıyor. Bu puanlar ayrı değil, birlikte hesaplanmış olsa bu adaletsizlik olmayacaktı.”

‘AYRI HESAPLAMA YOK’

Ayrıca veliler kılavuzda puan hesaplamasıyla ilgili olarak yabancı dil puanlarının ayrı hesaplanacağına dair bir bilgi olmadığına dikkat çekerek, “Sadece hesaplama yabancı dil puanı olarak geçmekte” diyor.

‘BAŞARIYA CEZA VAR’

Veliler, bu hesaplama yöntemiyle Almanca ve Fransızca eğitim alan çocukların doğruları daha fazla olduğu için cezalandırıldıklarını söyleyerek, “1 puan bile bir çocuğun okula girip girmemesinde çok etkili. Bu hesaplama yüzünden çocuklarımız istedikleri okullara gidemeyecek” diye konuşuyor. Veliler, bakanlığa yazdıkları dilekçede bu hesaplama sisteminin adaletsizliğini dile getirerek, dilde hesaplamanın ayrı değil, birlikte yapılarak bu hatanın düzeltilmesini istiyor.

YABANCI ÖZEL LİSELERE BAŞVURU REKORU

ARALARINDA Amerikan, Fransız, Alman, Avusturya, İtalyan liselerinin olduğu yabancı özel liselere rekor başvuru oldu. Okullar kontenjanlarının 3 ile 5 katı ön kayıt aldı. Bu başvuru geçen yıldan daha fazla oldu. Özel liselerde kayıtlar dün akşam saat 17.00’den itibaren son buldu. Aynı akşam asil ve yedek listeler açıklandı. Okulların açıkladığı taban puanı tutturan velilerin sadece tek bir okula değil, birden fazla okula ön kayıt yaptırdıkları dikkat çekti. Bu yüzden de aynı öğrenciler birden fazla okulun kesin kayıt listesinde yer aldı. Veliler birden çok kayıt gerekçesini ise “Bu sene ne olacağı belli değil. Yeni bir sistem var. Çocuklar açıkta da kalabilir. O yüzden yerlerini garantilemek istedik” diye açıkladı.

EN YÜKSEK PUAN ROBERT’TE

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alacak liseler geçtiğimiz 27 Haziran’da 500 tam puan üzerinden 1. ön kayıt puanlarını açıkladı. En yüksek puanı 450 ile Amerikan Robert Lisesi açıkladı. Robert’i 440 puanla Üsküdar Amerikan, Alman ve Avusturya liseleri, 410 puanla Saint Joseph Fransız Lisesi izledi. Okulların ilk kayıt dönemi için puanları 450 ile 330 arasında değişiyor. Yarın asil liste, 3 Temmuz Salı günü ise yedek liste kayıtları yapılacak. 4 Temmuz’da ikinci kayıt dönemi başlayacak.

LGS SONUÇ BELGESİ

Soldaki öğrenci Almanca, sağdaki öğrenci ise İngilizce sınavına girdi. İkisinin de doğru, yanlış ve boşları eşit ama puanları farklı.

‘KIZIM İSTEDİĞİ OKULA GİDEMEYECEK’

“DERS bazında standart puan hesaplamasıyla puanlar hesaplandı. Her ders için ayrı ortalamalar bulundu ve katsayı verildi. Ortalaması düşük dersten daha fazla puan alındı. Katsayıları 4 olan matematikte bu katsayı 7.635’e, fen bilimlerinde 4.814’e, Türkçe’de yaklaşık 4.3 puana çıktı. Katsayısı 1 olan derslerde bu oran TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük için 1.974, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 2.145, İngilizce için 1.742 olurken, 1 olan katsayılar Fransızca ve Almanca’da değişmedi. Yani Almanca ve Fransızca sorularını doğru yapan öğrenci sayısı fazla olduğu için bu derslerden sınava giren öğrenciler düşük puan aldı. İngilizce’de ortalama düşük olunca doğru yapanlar daha fazla puan aldı. Bu da aynı doğru, yanlış ve boşlara sahip öğrenciler arasında 8.5 puana kadar varan bir fark yarattı. Böyle bir hesaplama öğrencilerin yüzdelik dilimlerini ve hangi okullara gireceğini de belirliyor. Bu durumda da Almanca’dan sınava giren kızım gibi çocuklar doğru yaptıkları için cezalandırılıyor ve istedikleri okullara gidemez hale geliyor. Bu adaletsizlik düzeltilmeli.”