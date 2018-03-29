Gazi Üniversitesi, Numune Hastanesi ve Doktor Sami Ulus Hastanesi’yle yapılan ortak çalışmayla üretilen yerli SMA kiti piyasaya çıktı.

Türkiye’de 2017 yılında 600 bin çift evlendi, 1 milyon 300 bin çocuk doğdu. Çocukların 10 binde 1’i, SMA’lı doğuyor. Bu hastaların tedavisi için milyonlarca dolar harcanıyor. Uzmanlar, önceden yapılacak taramayla tedavi için yapılan harcamaların azalacağını, maliyetin 4’te 1’e düşeceğini savundu.

SMA’LI BEBEKLERE GEN TEDAVİSİ GELİYOR

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Tıbbı Genetik Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmetali Ergün, “Yurtdışında kistik fibrozid, talasemi (Akdeniz anemisi), SMA gibi hastalıklara karşı evlenmeden önce tarama testleri yapılıyor. Türkiye’de evlilik öncesinde yalnızca talasemi için yapılıyor.

Yerli firma SNP, SMA için bir kit geliştirdi. Her yıl evlenecek ortalama 600 bin çift taransa 7-8 milyon dolarlık bir maliyet çıkıyor. Tarama listesi kapsamına alındığında bu maliyet 1-2 milyon dolara düşecektir” dedi.

Testlerin takip edilmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Ergün, “Testler yapıldıktan sonra risk oluşturan çiftlere bilgi veriliyor ama kişiler konunun üstüne düşmüyor. Sağlık Bakanlığı’nın takip noktasında önemli desteği olacaktır. Taşıyıcılık taraması yapılırsa bunlar için tüp bebek tedavisi yapılabilecek ve hastalıklı bozuk genler ayıklanarak yüzde 99.9 sağlıklı bir çocuğa sahip olunabilecek” ifadesini kullandı.

EVLİLİK ÖNCESİ SMA TARAMA PROGRAMI BU YIL BAŞLATILIYOR!

Firmanın üniversitelere SMA kitlerini ulaştırdığını söyleyen Ergün, “Taşıyıcı riski olan hastalara ücretsiz tarama testleri yapıyoruz. Özel hastanelerde de bu testler uygulanıyor” diye konuştu. SNP ortağı Fatih Erkuş ise “SMA kitlerinin birçok muadili var. Bu ürün çok pratik ve ilk. Kişi sonuçlarını çok hızlı alabiliyor. Dubai’de tanıtım yapıldı ve çok ilgi gördü. Lübnan da ürün talebinde bulundu. Üretimle ilgili bir sorun yok. Tarama kapsamına alınırsa kitleri temin edebiliriz” dedi.