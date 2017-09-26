Üniversiteye giriş sınavında LYS-YGS ayrımı kalkıyor

YÖK Başkanı değişikliği açıklamıştı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Yükseköğretim dünyanın her yerinde dinamiktir, canlıdır. Bu durum birtakım değişiklikleri tabii olarak gündeme getirmektedir. Üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte daha yalın ve sade bir sistemi Türkiye'ye kazandırmanın kaçınılmaz olduğu da bir gerçektir" açıklamasında bulunmuştu.

Yekta Saraç'ın açıklamaları...