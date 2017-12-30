Bir yılı daha geride bırakmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni yıl için "en güzel yılbaşı mesajları" internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. İşte 2018 yılbaşı için en güzel mesajlar.

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcıdır. Aralık ayının son günü gece yarısından sonra yeni bir yılın ilk günü başlar. İnsanlar yeni bir yıla girerken de sevdiklerine, eş ve dostlarına yılbaşı mesajları gönderirler.

En güzel yılbaşı mesajlarını haberimizde sizin için derledik. İşte 2018 için en güzel yılbaşı mesajları…

YENİ YIL (YILBAŞI) MESAJLARI 2018

Yeni yılını tüm yüreğimle kutlar daha nice yıllar sağlıkla başarıyla sevdiklerinle birlikte görmeni ve geçirmeni diliyorum... Dün rüya yarın hayaldir... Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin... Yeni yılın kutlu olsun...

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle...

Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2017 nolu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle. Mutlu yıllar

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar..

Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır. Eminim 2018 yılı senin güzel yüreğinle birlikte sana mutluluk getirecektir. İyi yıllar dileğiyle ..

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar..

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle. İyi yıllar!

Koskoca bir yıl daha devrildi gitti; keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan , dostlarına güven, sevgine sarıl.. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır.. Mutlu Yıllar!!

Bir yılı daha tüketmenin hüznü yerine, bir yıldan daha kurtulmuş olmanın sevincini yaşamayı tercih ediyoruz. Nediyelim, gelen gideni aratmasın! İyi seneler.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Yılbaşı çiçekleri gibi, Senin için diledim her şeyi, Yeni yıl ile günün hep aydın olur umarım. Mutlu Yıllar...

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

YENİ YILDA; Hayatı tutabilmek, Sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez... Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine... MUTLU YILLAR!!

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Aşkı en güzel yaşayan seneleri devirmiş ananem ve dedem. Siz hep bana en güzel örnek oldunuz. Yeni yılda da Allah size güzel ömürler versin. Yeni yılımız kutlu olsun.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

Kalbimi 3 yıl önce bana yeniden hissettiren bir "EVET" ile hayatımızı birleştiren o gün, yaşadığım en güzel gündü. Hayatımda olduğun için teşekkür ederim sevgilim. Yeni yılımız kutlu olsun.

Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2018 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara..

Ailenin hayattaki en önemli değer olduğunu bana siz öğrettiniz. İyi ki varsınız annecim ve babacım. Sizi çok seviyorum. Birlikte nice güzel senelere….

En kötü günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelerle dolu geçmesi dileğiyle mutlu yıllar..

Dünya'nın en anlayışlı en tatlı en güzel kocasına… Yeni yılımız kutlu olsun sevgilim. 2018 bize, yuvamıza sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç getirsin.

Sağduyu aklın kapıcısıdır. Görevi: Kuşkulu fikirlerin içeri girmesine, ve de dışarı çıkmasına engel olmaktır. Yeni yılda hepizin mutlu, sağduyulu ve sağlıklı günler getirmesi dileğiyle..

Seninle geçirdiğimiz her yıl ömrüme ömür katan en güzel senelerdi. Yanında zamanın durduğu karımla daha nice senelere. Yeni yılımız kutlu olsun karıcım…

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

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