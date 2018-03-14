Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru işlemleri 1 Mart'ta başlamıştı. Sınava başvurularını gerçekleştiren adaylar sınava hazırlıklarını sürdürürken, başvuru yapamayan adayları başvuru detaylarını merak ediyor. Daha önce YGS ve LYS adıyla iki aşamada yapılan üniversite sınavları hükümet tarafından alınan kararla bu yıldan itibaren YKS adıyla tek aşamada yapılacak. YKS başvuru nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte YKS başvuru kılavuzu ile YKS para yatırma ve başvuru işlemleri hakkında merak edilenler...

YKS TYT BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS başvuru işlemleri 01-21 Mart tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. YKS başvuru işlemini gerçekleştirecek adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra gerekli aşamaları tamamlayarak internet üzerinden başvurularını tamamlayacaklar.

Başvuru ekranında kimlik bilgileri, adres-iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, sınava ilişkin bilgiler, sınav oturumları, sağlık durumu, önizleme ve onay aşamaları yer alıyor.

2018 YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

Adaylar istenilen aşamaları tamamladıktan sonra internet üzerinden başurularını tamamlayacak. Başvurularını gerçekleştiren adayların, başvuru ücretini yatırmaları gerekiyor. Başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçerli sayılmayacak.

YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 50,00 TL

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 50,00 TL

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 50,00 TL

YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç )

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

YKS ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 23-24 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak.

TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Dikkat: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

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