Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adaylar hazırlık içinde. Merakla beklenen YKS başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci sınava katılabilmek için başvuruları gerçekleştirecek. Daha önce YGS ve LYS olarak iki aşamada yapılan üniversite sınavı artık yeni sistem olan YKS adıyla tek aşamada yapılacak. YKS'ye başvuracak olan adaylar, YKS'nın detaylarını araştırıyor. Peki, YKS başvuru nasıl yapılır? YKS TYT başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru tarihi ne zaman bitiyor? İşte YKS başvuru hakkında her şey...

YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştiriken YKS başvuruları bugün başladı. Adaylar başvurularını nasıl yapacaklarını merak ediyor. Üniversiteye geçiş için gerçekleştirilenn YKS'ye başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Ayrıca adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapabilecekler.

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YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yabancı Dil Oturumu başvuruları 01 - 21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 23-24 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak.

TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

ÖNEMLİ NOT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sadece TYT ’ye girecek adaylar 50,00 TL (Adayların TYT’ye girmesi zorunludur.),

TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 100,00 TL,

TYT, AYT ve YDT’ nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 150,00 TL yatıracaklar.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA?

2018-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç )

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

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