YKS sınav giriş yerleri açıklandı! 30 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınav giriş yerleri belli oldu. İşte YKS sınav giriş yerleri sorgulama ile ilgii ayrıntılar.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı. Öğrenciler buradan sorgulama yapabilecek.

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ÖSYM'DEN YKS İÇİN ÖNEMLİ UYARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada : "30 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.00'den itibaren edineceklerdir." denildi.

2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Öte yandan ÖSYM, sınava girecek öğrencilerin YKS ile ilgili uyması gereken temel kuralları da yayınladı.

BELGEDE ADAYN FOTOĞRAFININ GÖRÜNÜR ŞEKİLDE OLMASI

YKS'de uyulması gereken temel kurallar şöyle: Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafının bulunması. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

SINAV BELGESİNDE BELGENİN ORİJİNALİ HARİCİ YAZI VE ŞEKİL BULUNMAMASI

Sınav giriş belgesinin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

FOTOĞRAFI ANLAŞILMAYAN ADAYLAR SINAVA ALINMAYACAK

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır

ÇANTALAR SINAV MERKEZİNE ALINMAYACAK

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde

hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

ADAYLAR, BİNAYA KALEM SİLGİ VE PEÇETE BULUNDURAMAYACAK

Adaylar, kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava girecekleri binaya sokamazlar.

2018 YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 30 Haziran - 01 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak.

TYT, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 01 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 01 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.