Yoğun bakım skandalına Vali Balkanlıoğlu'dan açıklama!

Sakarya'da özel bir hastanede yoğun bakımda yatan hastaya sigara vererek dalga geçildiğini gösteren görüntülerle ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu açıklama yaptı.

Sakarya'da bulunan özel bir hastanede meydana gelen olayda, iddiaya iki hemşire yoğum bakım ünitesinde tedavi gören ve ismi öğrenilemeyen bir hastaya sigara vererek dalga geçti. O anlar ise başka bir hemşire tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olayın medyada yayılması üzerine bir açıklama yapan Vali İrfan Balkanlıoğlu, "Bir buçuk iki ay önce olan bir hadise bu. Ya hastaneye komplo kuruluyor ya da insanların yapmış olduğu bir serseriliktir. Bunu yapanlar stajyer sağlık görevlileri. Orada sigara içilmeyeceğini biliyorlar. Hastaneye komplo düzenlediklerini zannediyorum.

O hastaya sigara verilmeyeceğini bilmeyecek kadar cahil değiller. Orada staj yapan sağlık görevlileri stajlarını bitirip oradan gittiler. Sağlık müdürlüğüne talimat verdim, gereken soruşturmayı yapıyorlar. Hastane hijyenini uymayan görgü ve nezaket kurallarına uymayan, orada yatan o insana sigara ikram edip, ve sosyal medyada yayınlamaları her türlü izahtan uzaktır.

Tasnif edilecek bir şey değildir. Gereği yapılacaktır" dedi

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