19 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) katılan binlerce aday, sınav sonuçlarını heyecanla beklerken bir yandan da Akademik kadro ilanlarını araştırıyor. İşte Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından yayımlanan Akademik kadro ilanları...

YÖK AKADEMİK KADRO İLANLARI

Üniversitelerde öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atama yapmak için uygulanan ALES'in sonuçları bugün açıklanacak. ALES sonuçlarını merak eden adaylar bir yandan da akademik kadro ilanlarını araştırıyor. YÖK tarafından yayınlanan Akademik kadro ilanlarına aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

YÖK AKADEMİK KADRO İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

ALES NEDİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca;



yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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