YÖK, üniversitedeki katliam için olağanüstü toplanıyor!

YÖK Başkanı Saraç, YÖK Genel Kurulunu, Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıyı görüşmek üzere 12 Nisan Perşembe olağanüstü toplantıya çağırdı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu bir fakülte sekreteri, bir araştırma görevlisi ve ikisi de doktor öğretim üyesi olmak üzere dört üniversite personelimizin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik. Olayın arka planında yer alan hususlar, adli merciler tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda aydınlanacaktır. Bu dehşet verici olay hepimizi derinden sarsmıştır. Saldırı neticesinde görevleri başında hayatını kaybeden fakülte sekreterimize ve akademisyenlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ederiz. Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi camiası olmak üzere bütün akademi camiamızın başı sağ olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER