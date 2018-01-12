Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, yanlış anlaşılma sonucu darp edildi.

30 gün boyunca boks eğitimi alan ve bunu test etmek için Tarlabaşı'na giderek burada bir video çeken Orkun Işıtmak, boks eldivenlerini giyerek karşısındaki bir kişiyle dövüşmeye başladı.

YouTube'da 4 milyondan fazla abonesi bulunan Işıtmak, aldığı eğitimi test ederken çekimi gerçek sanan birisinin yumruklu saldırısına hedef oldu. YouTube fenomeni, haksız yere aldığı birkaç yumruk sonucu yere düştü.

Işıtmak saldırıyı ufak morluk ve çiziklerle atlattı.

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Orkun Işıtmak, kamera şakaları ve eğlenceli videoları ile tanınıyor. Şimdilerde YouTube'da 4 milyondan fazla bir abone sayısına ulaşarak büyük bir başarıya atan genç fenomen, YouTube'a sihirbazlık numaraları ile başladı, ardından oyun videoları çekti. İstanbul Üniversitesi'ni kazanan ancak eğitimine ara veren Işıtmak, Türkiye'de Youtube'dan en çok para kazanan isimlerden biridir.

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