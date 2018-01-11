YouTube fenomeni Logan Paul, "İntihar Ormanı" olarak da bilinen Aokigahara Ormanı'nda kendini asan bir adamı videoya alıp dalga geçtiği için tepki toplamıştı.

YouTube, yaşananların ardından intihar etmiş bir kişinin cesedini paylaşan ünlü vlogger (video blogger) Logan Paul ile ticari ilişkisini sonlandırma kararı aldı.

Buna göre Paul'un kanalları YouTube içerik üreticilerinin ciddi bir gelir kaynağı olan Google Önerilen reklam programında yer almayacak.

YouTube ayrıca 22 yaşındaki Paul ile birlikte hazırlanan özgün projeleri de durdurduğunu bildirdi. Paul artık YouTube Red'in 'Foursome' adlı komedi dizisinde de yer almayacak.

YouTube sözcülerinden biri, yaptığı açıklamada "Son olayların ışığında Logan Paul'un videolarını Google Önerilen'den çıkartma kararı aldık. Ek olarak Logan artık Foursome'ın 4. sezonunda oynamayacak ve Logan'ın yeni projeleri de durdu" dedi.

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