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Bize göre en az 3’ünü taşıyordu. Hak ettiğimiz bir gelişme oldu. Bu listede yer alan eserler, dünyanın her tarafından turist çekiyor. Bütün dünyanın koruma kalkanı içinde yer alıyor. İnsanlar ve turizm sektörü bu listeye çok önem veriyor. Daha çok hibe, daha çok yatırım, daha çok turist demek” dedi.