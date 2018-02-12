Yozgat'tan 19 yıl önce kaçarak Antalya'ya gelen Güler Aktaş ile Salim Yüksel'i boğazlarını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve dosyaları birkaç kez Yargıtay'dan dönen 2 sanık, son olarak ömür boyu hapse mahkum edildi.
DHA'nın haberine göre, Yozgat'ın Sorgun ilçesinden kaçarak geldikleri Antalya'ya yerleşen ikisi de evli 3'er çocuklu Güler Aktaş ile Salim Yüksel, 18 Mart 1999 tarihinde boğazları kesilerek öldürüldü. Otopside, Yüksel'in poşetle boğulduktan sonra boğazının falçatayla kesildiği, Güler Aktaş'ın ise yere yatırılarak yine boğazının falçatayla kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma sonucunda cinayet zanlıları Ömer Aktaş ile Ekrem Külen yakalanırken, Halil Aktaş'ın yurt dışına kaçtığı belirlendi. Yargılama sonunda 25 yıl hapse mahkum edilen Ömer Aktaş, 2001'de çıkan ve kamuoyunda 'Rahşan Affı' olarak bilinen aftan yararlanarak 6 yılın sonunda tahliye edildi. Ömür boyu hapse mahkum edilen Ekrem Külen de aynı aftan yararlanarak, 9 yıl sonra tahliye edildi.
BERAAT İSTEDİLER
Yargıtay'a birkaç kez gidip gelen dosya, son olarak Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Tutuksuz sanıklar Ekrem Külen ve Ömer Aktaş duruşmaya katılmazken, onları avukatları temsil etti. Ömer Aktaş'ın avukatı Fevzi Dursuneli, müvekkilinin baskı, kötü muamele ve işkence sonunda emniyette ifadesinin alındığını belirterek, "Ömer Aktaş bu polisleri şikayet etti. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermiştir. Mahkemenizce de savunmasının aksini doğrulayan hiçbir delil yoktur. Bu nedenle, emniyet ifadesi yasal delil olarak kabul edilmemelidir. Müvekkilin beraatını, mahkeme aksi kanaatte ise ağır haksız tahrik hükümlerinin en üst hadden uygulanmasını ve cezada indirim yapılmasını talep ediyoruz" dedi. Sanık Ekrem Külen'in avukatı Mustafa Meydan da müvekkilinin suç işlediğine dair dosyada herhangi bir delil bulunmadığını belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.
İKİSİNE DE ÖMÜR BOYU HAPİS
Ekrem Külen'in Salim Yüksel ve Güler Aktaş'ı 18 Mart 1999 tarihinde 'tasarlayarak ve töre saiki ile öldürme' suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme, sanığı önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Ardından takdir indirimi uygulayan mahkeme cezayı, iki yıl süreyle geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile ömür boyu hapis cezasına indirdi.
Sanık Ömer Aktaş'ın da Güler Aktaş'ı 'tasarlayarak ve töre saiki ile öldürme' suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme, Külen'i önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından takdir indirimi uygulayan mahkeme heyeti cezayı, ömür boyu hapse indirdi. Mahkeme ayrıca Ömer Aktaş'ı, Salim Yüksel'in öldürülmesine yardım etmek suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
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