Yüksek tansiyon! Suriye ordusu ülke çapında alarma geçti!

Suriye'de Esad rejimi ve müttefikleri tarafından Doğu Guta'nın Duma ilçesinde gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından tansiyon giderek artıyor.

ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinden gelen askeri müdahale sinyallerinin ardından Suriye ordusunun da ülke çapında alarma geçtiği belirtildi.

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman, "Suriye ordusu askeri havaalanları, başkent Şam, Şam'ın çevresi, Humus ve Lazkiye ile Tartus'un sahil kesimlerindeki büyük askeri üslerde alarma geçti" ifadelerini kullandı.

Bazı görgü tanıkları ise Suriye ordusu ve müttefiklerinin Deyrizor bölgesindeki ana kontrol noktalarından bazılarını boşalttığını söyledi.

Suriye'de yaşanan hareketlilik, ABD Başkanı Donald Trump'ın kimyasal saldırıyı 'iğrenç' ve 'vahşi' olarak tanımlayıp, 24-48 saat içerisinde büyük kararlar alacaklarını söylemesinin ardından başladı. Pentagon ve ABD ordusundan yetkililer, Başkan Trump'a tüm askeri seçeneklerin sunulduğunu belirtti.

Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nde yapılan toplantıda ise Suriye'nin BM temsilcisinin konuşma yaptığı sırada ABD, İngiltere ve Fransa temsilcileri salonu terk etti. Rusya'nın BM temsilcisi ise, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesinin ciddi sonuçları olacağını söyledi.

Dün iki savaş uçağı, Humus'ta bulunan bir askeri havaalanını bombalamış, 14 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya, uçakların İsrail ordusuna ait olduğunu iddia etmiş, İsrail ordusu ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetmişti.

Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da muhalif güçlerin elinde kalan son bölge olan Duma ilçesine Cumartesi günü içlerinden çocukların da olduğu en az 70 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir kimyasal saldırı düzenlendiği öne sürülmüştü. Esad rejimi ve Rusya iddiaları reddetmişti.

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