Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu kuruluyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kuruluna Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Danışma Kurulu, yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaları oluşturmak ve geliştirmek üzere çalışmalar yapacak. Kurul, yeni açılacak eğitim programları için asgari koşulları belirleyecek ve eğitim programları kontenjanlarının planlanması kapsamında yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki ihtiyaç analizlerini yapacak. Kurul, çalışma sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna sunacak.

AA'nın haberine göre ,Danışma Kurulunun başkanlığını, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yapacak. Kurul, başkanın dışında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen görevlendirilen 7 üyeden oluşacak.

Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl olacak.

Yükseköğretim