Yükselen 100’ün gündemi yatırım

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Londra Borsası işbirliğiyle yaptığı “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırmasını tamamladı. Araştırmayla son 3 yılda sürekli büyüme gösteren 100 şirketin ortak özellikleri belirlendi.



SEKTÖRLERİNİN 2 KATI BÜYÜDÜLER



Buna göre, söz konusu 100 şirket, Türkiye ortalamasından 4 kat fazla istihdam yarattı. 65 patent ve 3 bin 776 tescilli markayı elinde bulunduran 100 şirketin kurucularının ortalama yaşı ise 62.



Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; ilk 100 şirketin 2013 ve 2016 yılları arasındaki yıllık büyüme hızı yüzde 25 oranında gerçekleşirken, bazı işletmeler kendi sektörlerinin en az 2 kat üzerinde büyüme hızı ortaya koydu.



Akaryakıt dağıtımı, bilişim, ana metal, orman ürünleri, kauçuk ve plastik, hazır giyim ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, sektör ortalamasına göre büyüme hızı sıralamasında başı çekti. Bilişim sektöründe yer alan 69 şirketin bu dönemde yıllık büyüme hızı yüzde 45’e ulaşarak sektörün yaklaşık 4 kat üzerine çıktı.

4 KAT FAZLA İSTİHDAM SAĞLADI



Türkiye’de istihdam artışının yıllık büyüme oranı yüzde 3.41 olarak gerçekleşirken, aynı oran araştırmada yer alan şirketler için yüzde 13’e ulaştı. Araştırmada yer alan şirketlerin yeni iş imkânı yaratma performansı, Türkiye genelindeki istihdam artışından yaklaşık 4 kat daha hızlı.

Bu şirketlerin, önümüzdeki 3 yıldaki stratejik öncelikleri ise şöyle:

Yüzde 52’si gelecek 3 yıl içinde yurtiçinde yeni tesis yatırımı yapmayı, yüzde 49’u mevcut tesislerinde kapasiteyi artırmayı, yüzde 41’i mevcut tesislerini modernize etmeyi, yüzde 28’i yurtdışında yeni tesis yatırımı yapmayı planlıyor.





KURUCULARIN YAŞ ORTALAMASI 62



Şirket kurucularının yaş ortalaması ise 62 olarak belirlendi. Çoğunluk hisseleri birinci kuşak kontrolünde olan şirketlerin oranı yüzde 73. Kurucuların yüzde 29’u önümüzdeki 3 yıl içinde icra yetkisini sonraki kuşağa, yüzde 29’u profesyonel yöneticiye devretmeyi planladığını belirtirken yüzde 27’si ise yabancı yatırımcı ile ortaklık planlarının bulunduğunu ifade etti.

Türkiyenin yükselen liderleri