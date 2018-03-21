Yumurtalıklarındaki kistin alınması için girdiği ameliyatta bağırsağının delindiği iddia edilen genç kadın hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; çocuk sahibi olmak için yumurtalıklarındaki kistin alınması gereken Hafize Osrak, Esenyurt'ta özel bir hastanede ameliyat olmuştu.

Ameliyatın ardından ağrıları artan ve karnı şişen genç kadın yoğun bakıma alınmıştı. Yapılan incelemelerin ardından kadının yumurtalık kisti için gittiği ameliyat esnasında bağırsağının delindiği ve dışkısının vücuda sızdığı öğrenilmişti. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Söz konusu iddialar titizlikle incelenecek, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır."

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