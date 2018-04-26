Yunan mahkemesinden skandal karar! Darbeci asker serbest...

15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ'cü askerden biri olan Süleyman Özkaynakçı serbest bırakıldı.

Habertürk Atina Temsilcisi Taki Berberakis'in verdiği bilgilere göre, 19 Nisan'da Yunan danıştayı Kaynakçı için adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararını vermişti.

Özkaynakçı'nın Yunanistan dışına çıkamayacağı ve her gün imza vereceği kaydedildi. Özkaynakçı için Yunan polisinin kırmızı alarma geçtiği ve yoğun güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

Yunan yargısı Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebiyle ilgili kararını ise Mayıs ayında verecek.

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