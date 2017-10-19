Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, Yunanistan'ın gündemi F-16 savaş uçakları...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan'ın F-16'larının modernize edilmesine yönelik bir anlaşma yapıldığını açıklaması, ülkede tepkilere neden oldu. Yunan basını, ekonomik darboğazdaki ülkenin savaş uçaklarını modernize etmek için kaynak ayırmasını eleştirdi.

Reuters'ın haberine göre, işsizlik oranlarının yüzde 28'lere ulaştığı ve yedi yıllık krizde ekonomisi yüzde 25'ten fazla oranda küçülen Yunanistan'da hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, "Anlaşma ülkenin finansal hedeflerine ulaşmasına ve bütçenin dengesine etki etmeyecek" ifadeleriyle ABD ile yapılan anlaşmayı savundu.

EN AZ 85 F-16 UÇAĞI MODERNİZE EDİLECEK

Hükümet sözcüsü görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz anlaşmanın imzalanmadığını belirtirken, anlaşmaya göre Yunanistan'ın sahip olduğu 165 F-16'nın 85 ile 95 tanesinin modernize edileceğini söyledi.

Yunanistan'ın uçakların modernizasyonu için ABD'ye 1.1 milyar euro ödeyeceği ve ödemenin 10 yıl vadeyle yapılacağı bildirildi.

Eleştirilere yanıt veren hükümet sözcüsü, "Bu hava savunmamızı yenilemek için en ucuz ve en uygun yol" ifadelerini kullandı.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, AB ülkelerinin de yapılan silah anlaşmasından dolayı kaygılı olduklarını belirtti. İddialara yanıt veren Tzanakopoulos, "Kaygılanmak için bir neden yok. AB Komisyonu'nun bilgilendirilmek istemesi mantıklı. Eğer talep ederlerse, gerekli bütün bilgileri paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: GEÇMİŞ HATALARI TEKRARLAMAYACAĞIZ

Yunanistan'ı krize sürükleyen konulardan biri olarak gösterilen aşırı askeri harcamaların tekrarlanıp tekrarlanmayacağına ilişkin gelen bir soruyu yanıtlayan Tzanakopoulos, "Hükümetin, geçmiş hataları tekrarlama niyeti yok" şeklinde konuştu.

Yunanistan, gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 2'sini askeri harcamalarda kullanıyor. Yaklaşık 3.5 milyar euroya denk gelen bu rakam AB ülkelerinin ortalamasının üzerinde. 2018 taslak bütçesine göre, 2018 yılı içerisinde Yunanistan'ın silahlara 475 milyon euro harcaması bekleniyor.

2010'dan bu yana üçüncü kez Avrupa Birliği'nin 'kurtarma programı' içerisinde yer alan ülkede, emeklilik maaşlarında yapılan kesintiler ve vergi artışları tepki çekiyor.