Yürürken cep telefonu şarj edeceğiz

Çok yakında cep telefonları ve diğer mobil cihazları şarj etmek için prize ve şarj cihazına ihtiyaç duymayacağız. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; İsviçre’de Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Empa’dan araştırmacılar esnek yeni bir materyal geliştirdi. İnce, esnek, lastikli bir yapısı olan malzeme uzatıldığında ve sıkıştırıldığında elektrik üretebiliyor. Elektrik üretimini piezo elektrik etki sayesinde gerçekleştiriyor. Piezo elektrik etki sayesinde mekanik enerji önce ses dalgalarına ardından elektriğe çevriliyor. Yeni teknoloji sayesinde örneğin kalp pillerinin elektriği vücuttan sağlanabilecek hatta ilerde mobil cihazlar beden elektriği ile şarj edilebilecek.

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Kalp pilleri

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