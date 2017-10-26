Kayseri bağımsız Milletvekili ve İyi Parti Kurucular Kurulu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu, İyi Parti'nin logosuna ilişkin iddialarla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kayı boyunun bayrak simgesi olan IYI şeklinde kazınmış ve etrafı güneş simgeli olan bir kareyi paylaşan Halaçoğlu, "İYİ PARTİ ve amblemi için bir sürü ipe sapa gelmez yakıştırmalar yapılıyor. Kendi kültüründen haberi olmayanlara.Peki buna ne diyeceksiniz?" mesajını paylaştı.

— Yusuf Halaçoğlu (@yusufhalacoglu) October 26, 2017

İyi parti

yusuf halaçoğlu