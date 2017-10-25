İyi Parti'nin sloganına patent engeli

Meral Akşener'in bugün İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini verdiği 'İyi Parti'nin sloganı patent engeline takıldı. 2014 yılında Bursa Nilüfer ilçesi AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Esgin patentinin kendisine ait olduğunu iddia ederek bu slogana itiraz etti.
İHA'nın haberine göre; slogan ve görsellerin ortaya çıkmasıyla harekete geçen 2014 yerel seçimlerinin AK Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Esgin bu sloganın patentinin kendisine ait olduğunu, sloganla ilgili 2014 yılında yaptıkları başvurunun 2015 yılında kabul edildiğini ve siyasi bir slogan olarak bir başka parti ya da kişi tarafından kullanılmasının mümkün olmadığını söyledi.
Esgin, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Daha önce bu sloganı kullanmaya çalışan Türkiye'ye mal olmuş iki ticari firmanın ticari faaliyetlerinde kullanım hakkı ile ilgili itiraz ettik ve itirazımız kabul edildi. Firmalardan biride benzer bir sloganı kullandığı için ona da itiraz ettik o itiraz süreci henüz sonuçlanmadı. Fakat şu kesin ki; 2015 yılında patentinin aldığımız "İyi Gelecek" sloganı siyasi bir amaçla, siyasi bir yapı tarafından kesinlikle kullanılamaz. Bununla ilgili itiraz sürecini başlattık. Sloganın telif hakları benim adıma tescilli olduğu için bundan doğan bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım" dedi.
Esgin, avukatlarının İyi Parti avukatlarına ihtar göndererek sloganın tescilli olduğunu ve bu nedenle kullanılamayacağını belirtmesiyle başladığını, İYİ Parti sloganı kullanmaya devam ederse dava aşamasına geçeceklerini dile getirdi.
Öte yandan İyi Parti'nin ise kullandığı sloganla alakalı patent başvurusunu bugün yaptığı öğrenildi.
- meral akşener
- İyi parti
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Misafir 11 dakika önceKadından insanlara yönetici idareci olacak olsa idi Allah erkek değilde kadın peygamber gönderirdi00
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Misafir 12 dakika önceağlayın siz kudurun00