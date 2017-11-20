Birçok medeniyete ev sahipliği yapan megakentte, sessiz sedasız varlığını sürdürmeye çalışan yüzlerce yıllık tarihi çeşmeler bakımsızlıktan adeta dökülüyor.

Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre büyük çoğunluğu sanat eseri niteliğine sahip işlemelerle bezenmiş çeşmeler, üstüne yazılan yazılar ve çevresindeki çöplerle arasında olma mücadelesi veriyor. İşte İstanbul’un tarihi ama talihsiz çeşmeleri...

TARİH 'KURUDU'

Tarihi eser denince akla ilk gelen adres hiç şüphesiz ki Tarihi Yarımada, burada bulunan sayısız çeşmenin en önemlilerinden biri de Mimi Dede Türbesi Çeşmesi.

Üsküplü Caddesi’nde bulunan türbe, III. Murad tarafından Muhammed Mimi Efendi adına 1592 yılında yaptırıldı. İçine İstanbul’un fethi zamanında yaşayan Mimi Dede adına bir de çeşme koyuldu. Fakat çeşme bakımsızlıktan kurudu ve kullanılmaz hale geldi.

Haydar Caddesi’nde bulunan 165 yıllık Hacı Arif Ağa Çeşmesi’nde de durum aynı. Kumkapı’da da benzer manzaralara rastlamak mümkün.

Hisar Çeşme Sokağı’nda bulunan 1871 tarihli Ahmet Bey Çeşmesi ve Gülhane Parkı’nda bulunan 1911 tarihli çeşmeden geriye kemerlerinin içine yerleştirilen ayna taşlardan başka bir şey kalmadı.

Sultan II. Mahmud’un eşi Pertevniyal Valide Sultan tarafından yaptırılan ve kendi adını taşıyan çeşme ise 146 yıllık ve şimdilerde kupkuru.

AYNA TAŞ KALDI

Tarihi Yarımada dışında da kuruyan çeşmelere rastlamak mümkün. Örneğin Paşabahçe Ayazma Sedi’nin yukarısında bulunan Paşabahçe İskelesi Çeşmesi...

1841’de inşa edilen çeşmenin küçük bir yalağına yıllardır bir damla su düşmedi. Sinan’ın en güzel eserlerinden biri olan ve 1334’de yapılan Güzelce Kasımpaşa Camii’nin kebir avlusunda bulunan çeşme de varlığını koruyabilmiş değil.

Uzayıp giden listenin en çarpıcı örneklerinden biri de Osmanlı’nın önemli padişahlarından Sultan II. Mahmud tarafından yaptırılan ve Beylerbeyi Sarayı’nın dış bahçesi altında kalan II. Mahmut Çeşmesi. Tarihi çeşmeler ilgisizlikten her geçen gün yok olmaya devam ediyor.

İŞTE AKMAYAN ÇEŞMELER

Üsküdar’da Kuzguncuk, Damat İbrahim Paşa, Abdülhalil Paşa, Halil Efendi, Selmanağa Camii, Aksaray’da Hacı Seyyid Ahmed Ağa, Beyoğlu’nda Ahmet Paşa, Fatih’te Şerife Zeliha Hanım, Rüstem Paşa, Zeynep Sultan, Küçük Mustafa Paşa, Ali Efendi, Kadıköy’de Osmanağa, Eyüp’te Mihri- şah Valide Sultan çeşmeleri.