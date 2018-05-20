Yüzyılın en önemli tarihçilerinden Lewis 102 yaşında hayatını kaybetti

Ortadoğu tarihçiliğinin son yüzyıldaki en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen ünlü tarihçi Bernard Lewis, 102 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ortadoğu ve İslam'ın Batı ile olan ilişkileri hakkında uzman kabul edilen oryantalist tarihçinin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İngiltere doğumlu olan ve Türkiye üzerine de birçok araştırması bulunan Bernard Lewis, 1998 yılında 'Atatürk Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

1993'de Fransa'nın Le Monde gazetesine bir röportaj veren Bernard Lewis, 1915 olaylarının bir soykırım olmadığını söylemiş, olayları 'savaşın yan ürünü' olarak tanımlamıştı. Yahudi kökenli tarihçiye bu sözleri nedeniyle Fransız mahkemelerinde 1 Frank sembolik para cezası verilmişti.

ORTAYLI: UCUZ SİYASETE ALET ETMEYE ÇALIŞTILAR

AA'nın haberine göre, hayatını kaybeden İngiliz asıllı ABD'li tarihçi Bernard Lewis'in ölümüyle ilgili konuşan Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Hiç şüphesiz ki bu ölümle oryantalizmin ve Türkiye Türklerinin, her şeyden önce eski Avrupa tipindeki entelektüel bir portresi hayattan çekildi. İnanılmaz derecede geniş bir bilgisi vardı." dedi.

Lewis'in Türkçe, Farsça, Arapça ve klasik Latince olmak üzere çok sayıda dili çok iyi derecede bildiğini hatırlatan Ortaylı, "Türkiye tarihinde çok esaslı noktaları ele almıştır. Maalesef ucuz siyasete alet etmeye çalıştılar. Kendisinin Siyonist olduğu çok vurgulandı. Laik bir Yahudi milliyetçisi olarak kendisine ait görüşleri vardı." diye konuştu.

Ortaylı, tarihçi Lewis'in 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını reddettiği için Ermeni cemaati ile çatıştığını kaydetti.

BARDAKÇI: UNUTMAYALIM, LEWIS TÜRKİYE'NİN TARAFINDAYDI

Gazete Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Lewis ile ilgili Ocak 2015'te Habertürk'teki köşesi için kaleme aldığı yazıda; "Ve, unutmayalım: Prof. Lewis, Ermeni iddiaları karşısında her zaman Türkiye'nin tarafını tutmuş, Ermeni lobisinin 1993'te Fransa'da aleyhine açtığı davada sembolik meblâğda da olsa tazminata mahkûm edilmişti. Tehcirin yüzüncü yıldönümü yaklaşırken bizde "Milletçe hepimiz kanlı katilleriz, özür dileyelim!" yaygarası ile yine ortalara dökülenler Paris'teki bu mahkeme rezaletini nedense hiç hatırlamazlar; hattâ Lewis'in ardından yine Ermeni patırtısında Türkiye'nin tarafını tutan bir başka profesörün, Amerikalı tarihçi Stanford Shaw'ın evinin bombalanmasını da olmamış addederler!" ifadelerini kullanmıştı.

Bardakçı aynı yazıda, Lewis'in hatıralarını yazdığı ve Çağdaş Sümer'in çevirdiği Tarih Notları ismiyle basılan kitabın sonunda yer alan Lewis'in yaşamıyla ilgili sözlerini okuyucularına aktarmıştı:

"Yaşamımı sevdim. Tatmin edici bir kariyerim oldu. Yirmi dokuz dile çevrilen otuz iki kitap, hiç de fena değil. Mekânlar ve kültürler keşfettim ve on beş dille oynayabildim. Beni sevmeyenler ya da tüm kalbimle anlaşamadıklarım bile, genellikle ilginç ve hattâ zaman zaman ufuk açıcılardı"

BERNARD LEWIS'İN TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN KİTAPLARI

Modeɾn Tüɾkiye'nin Doğuşu (1988), İslam'ın Siyasal Söylemi (1993), Oɾtadoğu: Hıɾistiyanlığın Doğuşundan Günümüze 2000 Yıllık Taɾihi (1996), İslam Dünyasında Yahudileɾ (1996), Müslümanlaɾın Avɾupa'yı Keşfi (1997), Çatışan Kültüɾleɾ - Keşifleɾ Çağında Hıɾistiyanlaɾ, Müslümanlaɾ, Yahudileɾ (1999), Oɾtadoğu'nun Çoklu Kimliği (2000), Taɾihte Aɾaρlaɾ (2000), Alamut Кalesi ve Hasan El Sabbah(2012)

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