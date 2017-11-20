Zimbabve Cumhurbaşkanı Robert Mugabe istifa etmeyi kabul etti!

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de geçtiğimiz Salı gerçekleşen askeri darbenin ardından başlayan siyasi krizde sona yaklaşıldığı haberleri geliyor.

CNN International'ın haberine göre, 37 yıldır ülkeyi yöneten 93 yaşındaki lider Robert Mugabe istifa etmeyi kabul etti.

Dün yaptığı konuşmada istifasını açıklamayan Mugabe'nin generallerle yürüttüğü pazarlıkların ardından istifayı kabul ettiği belirtildi. Robert Mugabe ve eşi Grace Mugabe'ye istifaları karşılığında dokunulmazlık verildiği ve Mugabe çiftinin üzerlerine kayıtlı mülkleri kendilerinde tutabileceği ifade edildi.

Mugabe'nin istifa mektubunun meclis başkanına iletileceği ve ardından resmi olarak işleme konulacağı belirtildi.

93 yaşındaki Cumhurbaşkanı Mugabe, dün canlı yayında yaptığı konuşmada istifa etmeyerek şaşkınlık yaratmıştı. Cumartesi günü binlerce Zimbabveli sokaklara dökülerek Mugabe'nin istifasını talep etmiş, dün ise partisi ZANU-PF Mugabe'ye istifa etmesi için 24 saat süre vermiş, aksi takdirde azledilme sürecinin başlayacağı belirtilmişti.