İHA'nın haberine göre Zonguldak'ın Terakki Mahallesi Müftülük Sokak 60 Evler Sitesi'nde bir evde yangın çıktı. Yangının bir apartmanın zemin katındaki eskiyen kalorifer tesisatını sökme çalışması sırasında çıktığı belirtildi. Kısa sürede büyüyen alevler birinci kattaki daireyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
YAVRU KÖPEĞE SUNİ TENEFFÜS
Bu sırada merdiven boşluğunda olduğu öğrenilen yavru köpek, bir kişi tarafından dumanların arasından kurtarıldı. Alevlerin arasında kalan köpek dumandan zehirlendi. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla binadan çıkartılan köpeğe itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından suni teneffüs yapıldı.
KÖPEK KURTARILAMADI
Apartman sakini Bora Ayçicek dumandan zehirlenen köpeğe ambulansa götürene kadar suni teneffüs yaptı. Ambulansa alınan yavru köpeğe 112 ekipleri tarafından defalarca kalp masajı yapılarak oksijen verildi. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen yavru köpek kurtarılamadı.
SUNİ TENEFFÜS YAPAN VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI
Yaşanan olayı anlatan 51 yaşındaki apartman sakini Bora Ayçicek, köpeğin yaşamadığını fark edince suni teneffüs yapmaya başladığını ifade etti. Ayçiçek, "Köpeğin orada olduğunu söylediler. Biz dumandan giremedik içeriye itfaiyeler geldi. Bir ara gitti bir tanesi oda göremedi. Aradan bir 15 dakika geçti. Biz köpeği alınca yaşamadığını fark ettik. Yaşamayınca biraz suni teneffüs yaptık ve 112 hemşire hanım geldi ambulansına getirdik. Oksijen verdiler kalp masajı yaptılar ama maalesef köpek ölmüş yapacak bir şey yok. O da bir candı sonuçta" şeklinde konuştu.
Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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