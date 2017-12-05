Zonguldak'ta gazinoda çalışan trans bireyi vurup hastane bahçesine attılar

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir gazinoda çalıştığı iddia edilen trans bireyi silahla vurduktan sonra hastane bahçesine atıp kaçtılar.

İHA'nın haberine göre, olay saat 00.00 sıralarında Gökçebey ilçesindeki bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bir gazinoda çalıştığı iddia edilen 26 yaşındaki İ.Y. kimliği belirsiz kişi yada kişiler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine kişi yada kişiler trans birey İ.Y.'yi silah vurarak yaraladı. Silahtan çıkan 2 kurşun ile karnından yaralanan.İ.Y.'yi zanlılar tarafından Gökçebey Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin önüne bırakıp kaçtı. Karnından yaralanan ve ilk müdahalesi hastanede yapılan ve durumu ağır olan İ.Y. ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. İ.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayı yapan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.