Zürih, İsviçre’nin ekonomik yaşam ve eğitim merkezi. Avrupa'nın kalbinde yer alan şehir, doğal ortamından ödün vermeden kozmopolit bir metropolün tüm modern olanaklarını sunmaktadır. Zürih, yılların yaşam kalitesi açısından dünyanın en iyi şehirleri arasında yer almıştır. Şimdi bu küçük ve zarif butik kentin tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını tanıyalım. İşte Zürih gezi rehberi...

Kültürel, canlı, verimli ve çekici bir şekilde nehir ve gölün buluşma noktasında yer alan Zürih, dünyanın en yaşanabilir şehirlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 21 yüzyıl İsviçresinin en büyük ve en zengin metropolü aynı zamanda da, Avrupa'nın en popüler destinasyonlarından biri. Şimdi Zürih'in belli başlı tarihi ve turistik yerlerinden birkaçını tanıyalım...

ZÜRİH'İN GEZİLECEK YERLERİ

FRAUMÜNSTER KİLİSESİ

Bu 13. yüzyıl kilisesi, Rus-Yahudi ressam Marc Chagall (1887-1985) tarafından tasarlanan çarpıcı vitray pencereleri ile ünlüdür. Germen Kralı Lois tarafından 853 yılında kızı Hildegard için yaptırılmış ve ilk başrahibesi de o olmuş. Fraumünster Kilisesi kentin en eski yapılarından biridir. Reformdan sonra kilisenin mülkiyeti Zürih şehrine geçti. Neo-gotik cephesi ve göz alıcı bir saate sahip mavi uçlu çan kulesiyle şehrin en göz alıcı yerlerinden biridir.

KUNSTHAUS ZÜRİH

Kunsthaus Zürich, Zürih'te bir sanat müzesidir. İsviçre'nin en önemli sanat koleksiyonlarından birisine ev sahipliği yapıyor. Müzede Alberto Giacometti'nin çalışmalarına ek olarak, Kunsthaus Zürih aynı zamanda ortaçağ heykelleri ve panelleri, Hollanda ve İtalyan Barok resimlerinin yanı sıra 19. ve 20. yüzyıllar döneminin önemli eserlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Zürih'in kendi sanatçıları ve Pipilotti Rist ve Peter Fischli / David Weiss gibi çağdaş İsviçreli ressamlar da temsil ediliyor. Uluslararası önem taşıyan eserler arasında, Norveç dışındaki en büyük Edvard Munch koleksiyonu, Picasso, Monet ve Chagall ve Kokperçi Kokoschka, Beckmann ve Corinth gibi sanatçıların önemli eserleri yer alıyor. Pop sanat da Rothko, Merz, Twombly, Beuys, Bacon ve Baselitz gibi sanatçılarla temsil ediliyor.

ZÜRİH (İSVİÇRE) ULUSAL MÜZESİ

Eski adı İsviçre Ulusal Müzesi olan bu müze, 2010 yılından bu yana Zürich Ulusal Müzesi adıyla tanımlanıyor. İsviçre'nin kültür tarihini sergileyen mükemmel bir müzeye ev sahipliği yapıyor. Geçmişten bugüne İsviçre tarihî ve kültürel eserlerinin en önemli koleksiyonunu görmeniz mümkün. Bu eserlerin 820.000'inden fazlası, tarih öncesi ile 20. yüzyıl arasında geniş bir yelpazede bulunan eserlerden meydana geliyor. Koleksiyonların tamamı altın ve gümüş, tekstil, kostüm, metal işlemeleri, mücevher, saat, bilimsel araçlar, kırsal yaşam, arabalar ve atlı kızak, müzik aletleri, el sanatları ve endüstriyel tasarım eserleri gibi eski eşyalardan oluşuyor.

ST. PETER KİLİSESİ

St. Peter Kilisesi, kent hakim etkileyici sivri evler ve dükkanlarla çevrili küçük bir meydanda duruyor. Bu 13. yüzyıl kilisesinin kulesini şehrin herhangi bir konumundan gözden kaçırmak zordur. Zürich kentinin dört ana kilisesinden biridir. Onu ünlü yapan, 8.7 metre çapı ile Avrupa'nın en büyük saaatine sahip olmasıdır. Ortaçağdan 1911 yılına kadar kilise kulesi yangın izleme noktası olarak kullanıldı. Kulede 1880'den kalma beş çan vardır. Bu çanlardan en büyüğü tokmaksız altı ton ağırlığındadır.

ZÜRİH ETLİ BİTKİLER KOLEKSİYONU

Zürih Suluculenet Fabrikası, 1931 yılından bu yana etli bitkilerin en büyük ve en önemli özel koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Etli bitkiler saplarında, yapraklarında ve köklerinde su depolarlar ve esas olarak yarı çöl ve kurak bölgelerde bulunurlar. Etli bitkiler kaktüsler ve agavların yanı sıra aloes ve diğer birçok kalın yapraklı bitkileri içerir. Yedi sera ve bir kaya bahçesinde yer alan koleksiyonda 78 bitki ailesinden 6.000'den fazla farklı etli bitki çeşidi bulunmaktadır.

ZÜRİH OPERA BİNASI

Zürih Opera Binası yaklaşık 1,100 sandalye ile dünyanın en büyük opera evlerinin en küçüğüdür. Son derece çeşitli programlar arasında popüler oyunlar, ünlü şarkıcılar ve sık prömiyerlerin yanı sıra çocuklar ve bale performansları yer alıyor. 2014 yılında Uluslararası Opera Ödülleri'nde Yılın En İyi Opera Şirketi ödülüne layık görülmüş. Her yıl, Cecilia Bartoli, Diana Damrau, Joyce DiDonato, Anna Netrebko, Emily Magee, Nina Stemme, Stephen Gould, René Pape, Matti Salminen, Klaus Florian Vogt gibi uluslararası yıldızların yanı sıra Marco Armiliato, Luisi, Carlo Rizzi ve Fabio gibi şeflerin yer aldığı 250 gösteri yer alıyor.

GROSSMÜNSTER KİLİSESİ

Grossmünster, eski Zürih kentinde Protestan-Reform Kilisesi'dir. 9. yüzyılda Charlemagne tarafından kurulan Zürich'in iki katlı simgesel yapısı, Fraumünster'de nehrin tam karşısında yer almaktadır. Efsaneye göre kilise, şehrin koruyucu azizleri Felix ve Regula'nın eski mezarı üzerinde duruyor. Augusto Giacometti'nin koro pencereleri, Otto Münch'in bronz kapıları ve manastırdaki Reformasyon Müzesi, Grossmünster'de hayranlık uyandıran özelliklerden sadece birkaçı. Grossmünster'de düzenli kilise müziği konserleri yer alıyor.

ZÜRİH HAYVANAT BAHÇESİ

Doğaya göre tasarlanmış mahfazalarda 380'den fazla türden yaklaşık 4.000 hayvana sahip olan Zürih Hayvanat Bahçesi, filler, lemurlar, bukalemunlar, develer, yaklar ve balıklara ev sahipliği yapar. Himalayalar ve Güney Amerika otlaklarından Masoala Yağmur Ormanı salonuna ve Kaeng Krachan Fil Parkı'na kadar, hayvanların (tehlike altındaki türler de dahil olmak üzere) geniş alanlarda serbestçe dolaşmasını sağlamak için ekosistemler oluşturulmuştur.

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