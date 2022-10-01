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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11 adet konteyneri birleştirerek ev yaptı!

ABD'de yaşayan Will Breaux, 11 adet konteyneri eve dönüştürdü. Asıl mesleği tasarımcılık olan Breaux, üst üste istiflediği konternerlerden ev yaptı. Evin içi ise büyüledi

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  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!

    Günümüz koşullarında barınma ihtiyacı yüksek maliyetlerden geçiyor.
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!

    Binlerce metreküp beton, tonlarca demir kullanılan inşa edilen binalar, aynı zamanda çevreci yaklaşımlardan da uzak.

     
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!

    Bu nedenle beton binalara alternatif niteliğinde yapılan konteyner evlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Taşımacılık sistemi için üretilen konteynerlar, günümüzde şık evlere dönüştürülebiliyor.
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!

    Oldukça dayanıklı olan konteyner evler özellikle kent dışında kullanılabiliyor. Tıpkı Will Breaux'un yaptığı gibi...

     
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!

    ABD'nin Houston kentinde yaşayan Will Breaux, 11 adet konteyneri birleştirerek kocaman bir eve dönüştürdü.

     
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!

    Asıl mesleği tasarımcılık olan Breaux, üst üste istiflediği konternerlerden bir ev yaptı.

     
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!

    Breaux 2000'li yılların başından beri kendi evini yapmak istiyordu ancak yıllar boyunca hayalindeki evi yaptıracak bir mühendis bulamadı. Bu nedenle sıra dışı bir yapı yapmak için kolları sıvadı. 
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!

    Yıllardır evinin konteynerdan olmasını dileyen Will'in bu isteğinin nedeni aslında oldukça basit! Çünkü taşımacılık sistemi için kullanılan konteynerlar oldukça güçlü, uzun ömürlü ve yangın, kasırga gibi doğal afetlere karşı oldukça dayanıklı... 
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!

    Öte yandan inşaat sektörüyle uzaktan yakından alakası olmayan Will, hayalindeki eve karar vermesine rağmen yapıyı nasıl inşa edeceğini bilmiyordu.

     
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!

    Ev yapma konusunda kararı kesin olan Will, ilk önce tasarımının üç boyutlu resmini çizdi. 
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!

    Ardından konterner evlerin yapımıyla alakalı büyük bir araştırma yaptı.
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!

    Uzun saatler boyunca yük konteynerinden ev inşa etmenin tekniklerini ve inceliklerini öğrenen Breaux amacına bir adım daha yaklaştı. 
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!

    Evin üç boyutlu bir taslağını hazırlayan Will, tasarımını hayata geçirdi. İç mekan tasarımıyla da bizzat kendisi ilgilendi.

     
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!

    İşte konteyner evden kareler...
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!

    Konteynerden yapılan diğer evler ise şöyle! 
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!
  • 11 adet konteyner birleştirildi... Siz bir de içini görün!

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