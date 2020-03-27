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Norveç Varlık Fonu koronavirüs sonrası 124 milyar dolar eridi

Dünyanın en büyük ulusal varlık fonu olan Norveç'in 930 milyar dolar büyüklüğündeki varlık fonu, hisse senedi piyasalarının koronavirüs salgını nedeniyle sert düşüş kaydetmesi sonucu bu yıl 1.33 trilyon Norveç kronu, yani 124 milyar dolar kaybettiğini açıkladı. Varlık fonunun yatırım portföyü yılbaşından bugüne yüzde 16.2 zarar ederek geçen yılki yüzde 20'lik kazanımının neredeyse tamamını geri verdi. Varlık fonu, ana varlık sınıfı olan borsa portföyünün yüzde 22.8 değer kaybettiğini belirtti

NORVEÇ KRONU
Genel

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının borsaların sert düşmesine yol açması sonucu bu yıl 1,33 trilyon Norveç kronu (124 milyar dolar) kaybetti.

Norveç Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, yılbaşından bugüne kadar fonun yatırım portföyü değerinde yaklaşık yüzde 16,2 kayıp olduğu, bunun da 2019'un kazanımlarını yüzde 20 sildiği belirtildi.

Açıklamada, fonun ana varlık sınıfı olan borsa portföyünün ise yaklaşık yüzde 23 değer kaybettiği vurgulandı.

Kayıplardan sonra 930 milyar doların altına gerileyen fonun piyasa değeri, bir ara 1.1 trilyon doları bulmuştu.

Fon, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, geçen yıl yatırımlarında 180 milyar dolar rekor getiri sağladığını duyurmuştu.

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor. Fonun, Norveç dışında 73 ülke ve 9 binden fazla firmada yatırımı bulunuyor.

Öte yandan fon yönetimi, portföyünde yüzde 65.3 ağırlığı olan hisse senetlerini yüzde 70'e çıkaracaklarını açıkladı. Fon CEO'su Yngve Slyngstad yaptığı açıklamada zamanlamayla ilgili bilgi vermedi.

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