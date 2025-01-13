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        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 yaşında çocuk, bebeğini klozete attı | Son dakika haberleri

        15 yaşında çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

        Balıkesir'de 15 yaşındaki I.A., Tapu Müdürlüğü'nde tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Polis, I.A., babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 17:25 Güncelleme: 13.01.2025 - 17:25
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        15 yaşında çocuk, bebeğini klozete attı
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        Balıkesir'deki olay, sabah saatlerinde Altıeylül ilçesinde meydana geldi. Tapu Müdürlüğü'ne gelen I.A., tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Bebeği fark eden bir kişi, durumu müdürlükteki temizlik görevlilerine bildirdi. Temizlik görevlileri de bebeği klozetten çıkarıp polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

        BEBEĞİN DURUMU İYİ

        Görüntülerden I.A., beraberindekiler ve geldikleri araç tespit edildi. Polis, bebeğini doğurup klozete attığı belirlenen I.A. ile babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı. Görüntülerde; şüphelilerin Tapu Müdürlüğü'ne geldiklerinde yanlarında bebek olmadığı görüldü.

        Gözaltına alınan 3 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan klozetten çıkarılarak Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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