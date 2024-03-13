1600 yıllık mozaikler Sinop turizmine kazandırılmayı bekliyor

Kazıda gün yüzüne çıkardıkları mozaikleri restore ederek zarar görmeyecek hale getirdiklerine dikkati çeken Köroğlu, "Restorasyon işleri bitti. Onların üzerine geçici örtü yaptık. Mozaikleri zarar görmeyecek hale getirdik ama profesyonel bir mekan yapılması lazım" diye konuştu.

Mozaiklerin üzerine Zeugma, Antakya müzelerindeki gibi cam zemin yapılması gerektiğini kaydeden Köroğlu, alanda yapılması planlanan karşılama merkezi projesiyle ilgili sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.