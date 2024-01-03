Yıllık bazda enflasyon 2001'den bu yana en yüksek seviyesinde
TÜİK Aralık 2023 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.93, yıllık olarak ise yüzde 64.77 yükseldi. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 53.86 olarak gerçekleşti. Böylece 2023'te yıllık bazda enflasyon 22 yılın zirvesine çıktı. 2022 yılında enflasyon yüzde 64.27 olmuştu.
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Giriş: 03.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:14