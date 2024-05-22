Çay tüketiminde birinciyiz
Dünya çapında sudan sonra en çok tüketilen ikinci içecek çay. Dünyada en çok çay içen ülke ise Türkiye; yaklaşık 10 kişiden 9'u düzenli olarak çay içtiğini söylüyor. Türkiye'yi büyük bir çay üreticisi olan Kenya takip ediyor. FAO (Gıda ve Tarım Örgütü), 2022 yılında dünya çapında 6,7 milyon ton çay üretildiğini ve ana çay üreticileri arasında Çin, Hindistan, Kenya va Sri Lanka'nın bulunduğunu açıkladı. Statista tahminlerine göre, küresel çay pazarının büyüklüğü 2025 yılında 134,4 milyar dolara ulaşacak.
Giriş: 22.05.2024 - 16:34 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:39