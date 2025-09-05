Dijital dünyada bot istilası
Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri artık perde arkasında değil. 2024 itibarıyla küresel web trafiğinin %51'i botlar tarafından üretiliyor. İnsan kaynaklı trafik ise %49'a gerileyerek ilk kez geriye düştü. Özellikle kötü niyetli botlar %37'lik payla rekor kırarken, iyi huylu botlar da %14'lük katkı sağladı. Imperva 2025 Bad Bot Raporu, internetin otomasyon tarafından nasıl yeniden şekillendirildiğini gözler önüne seriyor. Kötü niyetli botlar tarafından en çok saldırıya uğrayan ülkeler de %59 ile ABD ilk sırada, İngiltere %31 ile EMEA bölgesinin zirvesinde. Eğlence, yemek ve spor gibi sektörlerde bot trafiği %70'i aştı. Dijital güvenlik yeni bir eşiğe gelirken, internetin geleceği algoritmaların elinde şekilleniyor.
Giriş: 05.09.2025 - 16:54 Güncelleme: 05.09.2025 - 16:54