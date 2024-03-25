2023'te işsizlik yüzde 9,4 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in 2023 yılına dair açıkladığı İşgücü İstatistikleri'ne göre; işsizlik oranı yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,0 puan azalarak %9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %12,6 olarak tahmin edildi.
Giriş: 25.03.2024 - 15:17 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:17