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        2025 Dakar Rallisi'nde şampiyonlar belli oldu!

        2025 Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisinde Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:28 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:28
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        Dakar Rallisi'nde şampiyonlar belli oldu!
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        Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi, Shubaytah kentindeki 61 kilometrelik 12. etapla sona erdi.

        2025 Dakar Rallisi'nin 12. etabını, otomobil kategorisinde Toyota Gazoo ekibinden Brezilyalı Lucas Moraes, motosiklet sınıfında Güney Afrikalı Michael Docherty zirvede tamamladı.

        Otomobil sınıfında son etabın ardından Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi (Overdrive), genel klasmanda şampiyonluğunu ilan etti.

        Bu kategoride Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo) ikinci, Ford M-Sport ekibinden İsveçli Mattias Ekström ise üçüncü oldu.

        Dakar Rallisi'nde 5 kez şampiyon olan Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) ise organizasyonu 4. sırada tamamladı.

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