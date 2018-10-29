İstanbul Yeni Havalimanı (3. hava limanı), Türkiye'nin İstanbul şehrinde yapımı devam eden bir uluslararası havalimanı. Bugün açılışı yapılacak olan 3. havalimanının nerede olduğu ve nasıl gidildiği merak ediliyor. İşte 3. havalimanı hakkında ayrıntılar...
3. HAVALİMANINA NASIL GİDİLİR?
İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer yapılacak. En pahalı ve en uzak hat 30 TL ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat ise 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak.
İstanbul Yeni Havalimanı’na metro, otobüs ve hızlı tren seferleri yapılacak. İlk yolcularını karşılamayı heyecanla bekleyen İstanbul Yeni Havalimanı’na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle (30 Aralık 2018'e kadar) havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Taksi kullanarak şehir merkezine gitmek isteyen yolcular ise havalimanı için çalışacak taksilerle şehir merkezine ulaşabilecekler.
Üçüncü havalimanı karayolu taşımacalığında Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile entegre olacak. Raylı sistem olarak, Yüksek Hızlı Tren ile havalimanındaki aktarma istasyonunda sonlanacak. Terminal, raylı sistem aracılığı ile Taksim'e bağlanacak. Bu raylı sistem, eski demir yolu hattının güzergâhından geçirilecek. Toplu taşıma aracılığıyla İstanbul'un tüm bölgelerinden ulaşım sağlanacak. Taksim'den havalimanına 15 dakikada ulaşılacak.
3. HAVALİMANI NEREDE?
2013 yılında ihalesi yapılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olan 3. Havalimanı Avrupa yakasında Karadeniz kıyısındaki bölgede yer alıyor. Tayakadın ve Akpınar köyleri arasındaki alana inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı, Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü'ne yakın bir alanda inşa edildi.
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