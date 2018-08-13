Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü’ne yakın bir alanda inşa edilen 3. Havalimanı'nda sona yaklaşılırken, güzergahı ile ilgili detaylar da belli oldu. Peki 3. Havalimanı metro güzergahı neresi? Bilmek istedikleriniz için yazımıza göz atmanız yeterli...

29 EKİM'DE AÇILIYOR

İstanbul'un üçüncü havalimanı, Karadeniz sahiline ve Terkos gölüne yakın Arnavutköy-Göktürk-Çatalca kavşağında 7700 hektarlık Akpınar ve Yeniköy mahalleleri arasındaki alanda yapılıyor. 29 Ekim 2018 tarihinde açılışı yapılarak faaliyete geçmesi planlanan İstanbul Yeni Havalimanı için karayolu ulaşım ağı tamamlanırken raylı sistemler üzerinde ise çalışmalar devam ediyor. 37,10 kilometrelik Gayrettepe-Yeni Havalimanı ile 33 kilometrelik Halkalı-Yeni Havalimanı olarak planlanan raylı sistemin, 3. Havalimanı'na daha kolay ulaşım imkanı sağlayacak Gayrettepe - 3. Havalimanı Metro Hattı'nın 2019 yılının sonunda bitirilmesi planlanıyor. Gayrettepe - Kemerburgaz - Yeni Havalimanı Metro Hattı, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek.

İŞTE GAYRETTEPE-3. HAVALİMANI GÜZERGAHI

1. Gayrettepe

2. Kağıthane

3. Hasdal

4. Kemerburgaz

5. Göktürk

6. İhsaniye

7. Yeni Havalimanı 1

8. Yeni Havalimanı 2

9. Yeni Havalimanı 3

ENTEGRE OLACAK HATLAR

Gayrettepe İstasyonu’nda Metrobüs ve Şişhane - Taksim - 4.Levent - Hacıosman Metro Hattı ile Kağıthane İstasyonun’da Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı ile entegre olacak. Gayrettepe- 3. Havalimanı Metro Hattı'nın açılışı 2019 yılının sonunda gerçekleşecek.

3. HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI

- Gayrettepe

- Kağıthane

- Kemerburgaz

- Göktürk

- İhsaniye

- 3. Havalimanı 2

- 3. Havalimanı 1

- Aravutköy 1

- Arnavutköy 2

- Kayaşehir Metrokent

- Olimpiyatköy

- Halkalı Stadı

- Halkalı

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