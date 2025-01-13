"Sektörüm artık beni aynı coşkuyla karşılamıyordu. Oyuncu ajansları ve yapımcıların yanı sıra hayranlarımın da verdiği his şuydu: Zamanı durdurmalısın... Hatta belki de geriye çevirmelisin" diyen Shields, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir beni kontrol ettirmek için rutin bir cilt hastalıkları randevusundayken doktor, davetsizce elini yüzümde gezdirdi ve şöyle dedi: Bütün bunları düzeltebiliriz."