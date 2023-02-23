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8 yaşındaki kızını kaybetti! "Depremi evcilik sanıyordu!"

Kahramanmaraş merkezli depremde eşini ve 8 yaşındaki kızını kaybeden, 50 saat sonra diğer kızıyla birlikte enkazdan çıkartılan Fatoş Seçkin o anları anlattı. Enkaz altındayken 112’yi arayıp yardım istediğini ve eşinin arkadaşlarına konum attığını dile getiren Seçkin, büyük kızının sürekli ağladığını, küçük kızının ise evcilik oynadıklarını sandığını söyledi

8 yaşındaki kızını kaybetti!
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HABERTURK.COM / İHA

Türkiye, 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. On binlerce canımızı kaybettiğimiz büyük felaket ardında yüreklerimizi kavuran acılar bıraktı.

ANNE İLE BÜYÜK KIZI KURTULDU

İHA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ilk depremde Malatya Şira Pazarı’nda bulunan Hal Binası yıkıldı. Enkaz altında kalan Seçkin ailesinden baba Erkan (37) ve kızı Helin Hanım (8) hayatını kaybederken büyük kızları Ceren (14) 2 saat sonra, anne Fatoş ise 50 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartıldı.

BİNA 4 SANİYE İÇİNDE YIKILDI

Anne ile kızı, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 14 gün boyunca yoğun bakımda kalan anne kız, servise çıkartıldı. Binanın yıkılmasının 4 saniye bile sürmediğini belirten anne Seçkin, eşinin kızlarının üzerine eğilerek siper olduğunu söyledi.

KÜÇÜK KIZI EVCİLİK OYNADIKLARINI SANMIŞ

Enkaz altındayken 112’yi arayıp yardım istediğini ve eşinin arkadaşlarına konum attığını dile getiren Seçkin, büyük kızının sürekli ağladığını, küçük kızının ise evcilik oynadıklarını sandığını söyledi. Bir kızının cennete gittiğini diğerinin ise kendine kaldığını aktaran Seçkin, hastaneden çıkınca ilk gidecekleri yerin eşi ve kızının mezarı olduğunu ifade etti.

"DÜŞÜNMEYE FIRSATIMIZ OLMADI"

Depremde çocuk odasında olduklarını aktaran Fatoş Seçkin, “2 kızımla beraberdik yatak odasından eşimin yanına gittik. Tam yatak odasında yakalandık. İlkinde hemen yıkıldı. Belki 4 saniye bile sürmedi. Kaçmaya, düşünmeye fırsatımız olmadı. Hemen göçük altında kaldık.

"EŞİM KIZLARIMA SİPER OLMUŞTU"

İki kızına siper olan 37 yaşındaki Erkan Se&ccedil;kin depremde can verdi.
İki kızına siper olan 37 yaşındaki Erkan Seçkin depremde can verdi.

Eşim, 2 kızım aynı yere ben ise farklı yere düştüm. Eşim kızlarımın üzerine eğilmişti. Sadece büyük kızımın sesi geliyordu. Küçük kızım çok konuşmuyordu. Eşimden hiçbir şekilde ses gelmedi. Kaç dakika durduğumuzu çıktıktan sonra öğrendim.

"ENKAZDAN 50 SAAT SONRA ÇIKTIM"

Eşimin ve kızımın cenazesini hemen çıkarmışlar. Büyük kızımın ayağı sıkışmış dediler, 2 saat süren çalışma ile baza arasından bacaklarını çıkardılar. Ben de 50 saat sonra çıktım. Aynı odadaydık ama ben demek sallantı anında daha geriye gitmişim” diye konuştu.

"ENKAZ ALTINDA KONUM ATTIM, 112'Yİ ARADIM"

Büyük kızının sürekli ağladığını aktaran Seçkin, “Anne ne zaman çıkacağız, ne zaman gelecekler' dedi. Deprem anında eşimin telefonu şarjdaydı onu aldım. Sallanırken elimde tuttum. Göçük altında kalır kalmaz 112’yi aradım. Eşimin birkaç arkadaşına konum attım. 112’den yardım istedim, nerede olduğumu ve hangi enkazda olduğumuzu söyledim. Hep karanlıktı, sabah mı akşam mı bilmiyorduk.

"ANNE, BABAM ÖLDÜ, ELLERİ BUZ GİBİ OLDU"

Hiçbir şekilde üşümedik. Çocuğum da üşümemiş. Büyük kızım ‘Anne babam öldü’ dedi. Neden öyle söylüyorsun dedim. ‘Anne ben babamın öldüğünü biliyorum çünkü elleri buz gibi oldu. Elimi burnuna veriyorum babam hiçbir şekilde nefes almıyor’ dedi” diye konuştu.

"İKİNCİ DEPREMLE ENKAZDA DAHA DA SIKIŞTIK"

Kızını teselli etmeye çalışırken ikinci bir depremin olduğunu dile getiren Seçkin, “O depremle birlikte yan binalardan da parçalar dökülmeye başladı. Biz bu kez daha çok sıkıştık. İyice kitlendik hiçbir şekilde kolumuzu oynatamadık.

"BAĞIRDIKÇA TOZ HAVAYA KALKIP BOĞAZIMIZI KAPATIYORDU"

Küçük kızım ağladı, ‘anne çok susadım kalk da bana bir bardak su ver öyle geri gel yat yerine’ dedi. Kızım şimdi kalkamayacağım dedim. Kızım evcilik oynuyoruz sanıyordu. Yok kızım ben de kalkamıyorum, siz de kalkamıyorsunuz gözünü kapatın sesinizi çıkarmayın dedim. Çünkü bağırdıkça yerdeki toz duman havaya kalkıyordu ve boğazımız kapanıyordu.

"UYUDUM MU BAYILDIM MI BİLMİYORUM"

En son, elim kadar bir taş vardı. Taşı başımın altına koydum, Allah’ım daha ne olacaksa olsun dedim ve o dakika gözümü kapattım. Uyudum mu bayıldım mı bilmiyorum. Gözümü açtığımda çok küçük bir ışık gördüm. Eşimim halasının oğlu elimi tutuyordu. Yenge çıktınız dedi. 14 gündür yoğun bakımdaydım, daha yeni servise aldılar. Kızım aynıydı. Sadece tek isteğim bacaklarımızın tutup ayağa kalkmamız” diye konuştu.

"İLK GİDECEĞİMİZ YER MEZARLARI OLACAK"

Seçkin, “Hiçbir zaman sağ çıkacağım aklıma gelmedi. Şimdi de Allah’ım sen bizi oradan çıkardıktan sonra daha bize bir şey olmaz diyorum. Çok kötü bir andı. Allah kimseye yaşatmasın. Çok şükür oradan çıktık. Eşim ve kızımı kaybettim. Tek dayanağım büyük kızım. Başka da kimse kalmadı. Çok şükür biri cennete gitti diğeri de benimle kaldı. İlk gideceğimiz yer mezarlıktır. Eşimle kızım mezarına gideceğiz” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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