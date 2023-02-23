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Haberler Gündem Güncel Bakan Kurum açıkladı... İşte yıkılması gereken bina sayısı! Deprem bölgesinde kaç bina yıkılacak? - son dakika deprem haberleri
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Bakan Kurum açıkladı... İşte yıkılması gereken bina sayısı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından deprem bölgesinde 7 bin 350 uzman personelle hasar tespit çalışması yapıldığını belirterek, "Şu ana kadar toplam 4 milyon 371 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 188 bin bina incelendi. İncelemeler neticesinde 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik" dedi

Bakan Kurum açıkladı... İşte yıkılması gereken bina sayısı! Deprem bölgesinde kaç bina yıkılacak? - son dakika deprem haberleri
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DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok zarar verdiği kentlerden bir olan Kilis'te temaslarda bulundu.

"YENİDEN İNŞA VE İHYA DÖNEMİNDEYİZ"

DHA'da yer alan habere göre Kilis Valiliği'nde açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Artık yeniden inşa ve ihya dönemindeyiz. Ülke ve millet olarak depremin yaralarını en doğru şekilde sarıyoruz. Devletimiz hasar tespit, insani yardım, geçici barınma alanlarının inşası ve yeni konutların inşası noktasında 11 ilimizde çalışmalarını en hızlı şekilde yürütüyor.

"156 BİN BİNA YIKIK, ACİL YIKILACAK"

Deprem bölgesindeki her yerde, 7 bin 350 uzman personelimiz harıl harıl çalışıyor. Şu ana kadar toplam 4 milyon 371 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 188 bin binayı inceledik. 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik.

Kilis'imizde de 1575 binada 2 bin 366 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Hasar tespit noktasında şunu da ifade etmek isterim. 6.4'lük depremden sonra Antakya Defne ve Samandağ'da bugüne kadar incelenmiş olan; 43 bin 624 bina ve 125 bin 187 bağımsız bölümden oluşan; orta hasarlı- az hasarlı- hasarsız tüm yapıları tekrar inceleyeceğiz. Yine diğer bölgelerden talep oldukça oralarda da tekrar tespit yapacağız" dedi.

YENİ AFET KONUTLARI

Yeni konutlar ile ilgili çalışmaların da hız kazandığını belirten Bakan Kurum, 2 ay içerisinde, 200 bini konut ve 70 bini köy evi olmak üzere toplam 270 bin vatandaşı ailesiyle birlikte ev sahibi yapmak için inşa çalışmalarına başlayacaklarını aktardı.

"750 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM HASAR GÖRDÜ"

AA'da yer alan habere göre de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin hasar tespit oranının yüzde 75-80 arasında olduğunu, ticaret alanlarıyla 750 bin bağımsız bölümün hasar gördüğünü bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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